De Feestjesfabriek is weer begonnen met de Feestdagenboxen

Met Sinterklaas verdiend ieder kind een cadeautje, dat vinden ook de studenten van de Feestjesfabriek. Normaal gesproken organiseren zij kinderfeestjes voor gezinnen die het thuis minder breed hebben, maar tijdens de feestdagen helpen ze Sinterklaas een handje mee.

De Feestjesfabriek is een sociale onderneming van Enactus, die sociale uitsluiting bij kinderen wil verminderen. Normaal gesproken organiseren zij kinderfeestjes, maar tijdens de feestdagen vullen zij dozen vol met speelgoed voor kinderen die opgroeien in armoede. De dozen zitten vol met leuke artikelen zoals een springtouw, stoepkrijt, pepernoten en spelletjes. De dozen worden per gezin zorgvuldig uitgekozen, zodat elk kind een eigen cadeautje krijgt. Verder zit er in elke doos wat leuke spelletjes voor het hele gezin en natuurlijk wat lekkers.

Via flyers die bij onder meer de voedselbank en scholen te vinden waren en via online forums, waren de aanmeldingen voor de boxen al snel vol. In totaal delen ze volgende week 85 boxen uit voor zo’n 206 kinderen. De boxen zijn onder andere gesponsord door de Albert Heijn, FC Groningen en de HEMA.

Na het afronden van deze uitdeelactie staat De Feestjesfabriek weer klaar voor kinderfeestjes. De Feestjesfabriek biedt zowel gratis als betaalde feestjes aan. Bij elk betaald feestje kan de Feestjesfabriek weer een gratis feestje uitdelen. Kinderen hebben de keuze uit verschillende thema’s om hun feestje extra speciaal te maken. “We kunnen altijd donaties gebruiken.” Vertelt Marline van Dam “Er zijn veel gezinnen in Groningen die geen feestje kunnen betalen en wij vinden dat elk kind een verjaardagsfeestje zou moeten krijgen.”

De website van de Feestjesfabriek vind je hier.