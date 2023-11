De Beijumkorf en Visio Haren doen mee aan Batterijen Battle

Twee basisscholen uit de gemeente Groningen doen van 6 tot 24 november mee aan de Batterijen Battle. Het gaat om Visio Onderwijs Haren en OBS De Beijumkorf.

Aan de wedstrijd doen in totaal 270 basisscholen mee. Die zetten zich in om een nieuw inzamelrecord te vestigen. Ze strijden voor de winst en tegelijkertijd dragen ze bij aan een beter milieu. Vorig jaar zamelden 267 basisscholen bijna 95 duizend kilo lege batterijen in. Hiermee voorkwamen ze de uitstoot van 4,5 miljoen kilo giftige stoffen en 61 duizend kilo CO2.

Uit onderzoek blijkt dat 39 procent van de Nederlanders niet weet dat ze lege batterijen kunnen inleveren waar ze die kopen. Door batterijen gescheiden in te leveren bij een inleverpunt van Stibat, krijgen waardevolle metalen een tweede leven, bijvoorbeeld als fiets, pan of kaasschaaf. Hiermee hoeven er minder grondstoffen uit de natuur gewonnen te worden. Stibat is een non-profitorganisatie die zorg draagt voor het inzamelen en recyclen van lege batterijen en accu’s.

Bij de Batterijen Battle krijgen alle deelnemende kinderen duidelijke instructies, zoals een folder waarin staat afgebeeld welke batterijen je wel en niet op school mag inleveren. De folder is onderdeel van het startpakket voor deelnemende basisscholen. Die ontvangen ook speciale, veilige inzamelvaten. De hoofdprijs is een dagje uit naar de Efteling voor de hele school.