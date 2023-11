Dader dodelijke schietpartij Haddingestraat krijgt 14 jaar cel

Foto: Rechtspraak.nl

De 25-jarige Jarich M. is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag op de 50-jarige André Tromp, in de Haddingestraat. Het Openbaar Ministerie had vorige maand 16 jaar geëist.

M. schoot vorig jaar juli de inwoner van Leeuwarden dood, tijdens een heftige confrontatie met een vrijgezellengroep uit de Friese hoofdstad. Dat leidde tot een kogelregen waarbij M. ook twee andere mannen verwondde.

Aanleiding voor de confrontatie en de schietpartij was een ruzie in een café in de Haddingestraat. Na de ruzie vertrok M. op de fiets en haalde zijn auto op. Volgens het OM zat daar zijn vuurwapen in. Nadat M. opnieuw de kroeg in ging, liep de ruzie uit de hand. Dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke schietpartij. Volgens de verdachte was er sprake van noodweer. De rechtbank vond dat de man zich aan de situatie had kunnen onttrekken.

M. verklaarde na zijn aanhouding ook dat hij werd geschopt en geslagen door de groep Friese feestgangers en dat hij daarom geen andere uitweg zag dan van zich af te schieten. Het OM vond eerder dat M. de vriendengroep zelf heeft uitgedaagd en bedreigd. “Het duurt daarna nog even voordat een deel van de vrijgezellengroep achter hem aan gaat”, vervolgt het OM. “Daarbij wordt een fles in zijn richting gegooid. Vervolgens schiet hij, loopt weg en gooit hij het vuurwapen onderweg in een container. Niet lang na het incident wordt hij aangehouden, vlakbij de rechtbank waar de verdachte nu terechtstaat.”

Jarich M. moet verder aan de nabestaanden van Tromp en de twee mannen die gewond raakten, in totaal ruim 110.000 euro schadevergoeding betalen.