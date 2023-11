Dader dodelijke schietpartij Haddingestraat in hoger beroep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 25-jarige Jarich M. gaat in hoger beroep tegen de celstraf van 14 jaar, die hij begin deze maand kreeg opgelegd door rechtbank. M. kreeg de straf voor de doodslag op de 50-jarige André Tromp in de Haddingestraat.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

De veroordeelde Stadjer vindt dat hij handelde uit noodweer, omdat hij door Tromp en zijn vrienden zou zijn opgejaagd. Daarom zijn M. en zijn advocaat het niet eens met de celstraf en gaan ze in hoger beroep. De rechtbank vond begin deze maand juist dat M. zich aan de situatie had kunnen onttrekken.

M. schoot Tromp, een inwoner van Leeuwarden, vorig jaar juli dood tijdens een heftige confrontatie met een vrijgezellengroep uit de Friese hoofdstad. Dat leidde tot een kogelregen waarbij M. ook twee andere mannen verwondde. Aanleiding voor de confrontatie en de schietpartij was een ruzie in een café in de Haddingestraat. Na de ruzie vertrok M. op de fiets en haalde zijn auto op. Volgens het OM zat daar zijn vuurwapen in. Nadat M. opnieuw de kroeg in ging, liep de ruzie uit de hand. Dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke schietpartij.

M. verklaarde na zijn aanhouding ook dat hij werd geschopt en geslagen door de groep Friese feestgangers en dat hij daarom geen andere uitweg zag dan van zich af te schieten. Het OM vond dat M. de vriendengroep zelf heeft uitgedaagd en bedreigd.