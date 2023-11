Cricketclub krijgt eigen pitch op sportpark Kardinge

Foto: Ryan Dickey via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

De Phoenix Cricket Club Groningen krijgt een eigen ‘pitch’ op sportpark Kardinge. De strook kunstgras wordt aangelegd tussen twee bestaande voetbalvelden op het sportpark, zodat er links en rechts een cricketveld ontstaat.

De gemeente trekt 21.000 euro uit voor de ‘pitch’, het centrale gedeelte van het cricketveld. Dit is ruim 20 meter lang en 3 meter breed. Outdoorcircket wordt gespeeld van eind april tot eind augustus. In deze periode wordt er getraind en worden er wedstrijden en toernooien gespeeld. Normaal gesproken worden de velden in de zomermaanden niet bespeeld zodat het gras kan herstellen, maar omdat cricket nauwelijks belastend is voor het kunstgras kan er gewoon op gespeeld worden.

Phoenix Cricket Club is een relatief nieuwe vereniging. Na haar eerste jaar van bestaan heeft de club inmiddels 75 actieve leden. Het afgelopen seizoen werd een paar keer gespeeld op sportpark Esserberg en tijdens de indoorperiode in sporthal Europapark. Phoenix Cricket Club is blij dat er nu eigen velden komen voor de cricketers, vertelt voorzitter Imran Fazal: “We willen de wereld laten zien dat we in Nederland niet alleen goed zijn in voetbal en hockey, maar ook in cricket. Om talent te kunnen trainen hebben we wel goede faciliteiten nodig, daarom zijn we ook zo blij met de hulp van de gemeente.”

Het veld wordt komend voorjaar aangelegd. Ondertussen worden er gesprekken gevoerd met de andere gebruikers van het sportpark over het gebruik van kleedkamers en kantineruimte.