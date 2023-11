Containertuintjes in de Indische buurt feestelijk geopend

Wethouder Mirjam Wijnja heeft deze woensdag, samen met omwonenden, twee containertuintjes op de kruising van de Timorstraat en de Menadostraat in de Indische buurt geopend.

De tuintjes, die zijn gemaakt van 3D-geprint, gerecycled consumentenafval, zijn om de afvalcontainers heen gebouwd om te voorkomen dat mensen hun volle afvalzakken en ander afval tegen de containers bijplaatsen. “Het is echt het grootste irritatiepunt wat mensen hebben op het ogenblik,” zegt buurtbewoner Piet van Gogh. “wat vroeger hondenpoep was is tegenwoordig het bijzetten van grofvuil.”

De pilot met de containertuintjes is in 2020 begonnen in de wijk Vinkhuizen, maar wordt nu voortgezet in de Korrewegwijk. “Er zijn bewoners geweest die hebben gezegd: wij willen dat hier eigenlijk wel.” zegt wethouder Mirjam Wijnja, “Dus dan is het een hele mooie aanleiding en plek om daar containertuintjes aan te leggen.”