Complimenten aan wethouder voor koers onderwijs; wel zorgen over verduurzaming schoolgebouwen

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeenteraad vindt dat Onderwijswethouder Carine Bloemhoff (PvdA) goede stappen zet. Wel zijn er vanuit de raad zorgen over de snelheid waarmee schoolgebouwen verduurzaamd worden. Ook onderstreept de raad het belang van kansengelijkheid.

In de raad werd woensdag gesproken over de gemeentebegroting 2024. De wethouder wil intensief inzetten op vroeg- en voorschoolse educatie. Daarnaast moet het aantal locaties, waar een verlengde schooldag wordt aangeboden, uitgebreid worden. Voorts is het belangrijk om de segregatie in het onderwijs en kinderopvang tegen te gaan en dat er geïnvesteerd wordt in moderne en duurzame schoolgebouwen.

Investeringen

In de begroting wil de wethouder investeren op de volgende terreinen:

• Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein; 110.000 incidenteel

• Leerlingenvervoer; 917.000 structureel

• Verzekeringen en belasting vastgoed; 208.000 structureel

• Gesubsidieerde instellingen; 48.000 incidenteel

Jalt de Haan (CDA): “Wie denkt dat er alleen klassen naar huis werden gestuurd tijdens corona komt van een koude kermis thuis”

Jalt de Haan van het CDA zet de toon: “Wat we hier vandaag bespreken is niet het meest spannende onderdeel van de begroting, maar wel een erg belangrijk deel. Als we de plannen lezen, dan staan we er een beetje dubbel in. De gemeente voert de taken goed uit, en onze onderwijswethouder doet het erg goed. Maar daarmee kun je niet zeggen dat ook alles goed gaat. De werkelijkheid is weerbarstiger. Maar die schuld kan niet bij het gemeentebestuur worden gelegd. Neem het lerarentekort. Wie denkt dat er alleen tijdens corona klassen naar huis werken gestuurd, die komt echt thuis van een koude kermis. Het is aan de orde van de dag. Er zijn niet voldoende leraren. Onderwijsassistenten die noodgedwongen voor de klas staan, met als gevolg dat andere kinderen geen hulp krijgen. Daar ligt de grote uitdaging.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Opleidingsniveau en opvoeding spelen belangrijke rol in kansen”

De Partij voor de Dieren wil nogmaals het belang van de verlengde schooldag en de brugfunctionaris onderstrepen. Janette Bosma: “Afgelopen maand heb ik een onderwijssymposium in Martiniplaza bezocht. En daar werd weer eens pijnlijk duidelijk dat opleidingsniveau van de ouders, en opvoeding, een hele belangrijke rol spelen in kansen. Wel maken we ons zorgen over de snelheid waarmee schoolgebouwen verduurzaamd worden. Dat kan niet snel genoeg. Uiteraard hebben we op dit vlak te maken met de beperkingen op de arbeidsmarkt. En op zich doen we het qua verduurzaming relatief goed, maar het kan beter.”

“Blij met het aantal groene schoolpleinen”

Voorts benadrukt Bosma blij te zijn met de manier waarop de natuur in het klaslokaal arriveert: “Afgelopen zomer zagen we een mooie reportage over de Brederoschool waarbij leerlingen de natuur ingaan, om onderwijs te krijgen. Het is geweldig om te zien hoe er liefde voor lokale dieren ontstaat. Ook zijn we blij met het aantal aanvragen voor groene schoolpleinen. Gemiddeld gaat het nu jaarlijks om vijf pleinen. Ook het aantal leerervaringen met natuureducatie stemt ons blij. We komen op 48.000 uren, en dat is veel meer dan de 43.000 die we als doel hadden gesteld.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Leerlingenvervoer wordt flink duurder”

Jim Lo-A-Njoe is de fractievoorzitter van D66. Hij is wat kritischer. “We ondersteunen de doelstellingen en de hoofdpijlers in het akkoord. Wat we een beetje missen is de terugkoppeling. We doen dit, we doen dat. Maar wat zijn de concrete resultaten? We behoefte aan overzicht of alles lukt. Dat geldt ook voor het punt over de versterking van het onderwijs. De grootste zorg is dat de segregatie in het onderwijs toeneemt. Onderwijs moest de gelijkmaker worden, terwijl het nu de ongelijkmaker is. Daarnaast maken wij ons zorgen over de kosten voor leerlingenvervoer. Dit wordt flink duurder. Is er een sturingsmechanisme mogelijk om dit te beperken?”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Onderwijs in de buurt aan bieden”

Wethouder Bloemhoff is daar duidelijk over: “Het leerlingenvervoer is een kostenpost, maar het is goed dat dit vervoer er is. Als gemeentebestuur vinden we inclusief onderwijs belangrijk, maar ook dat onderwijs dichtbij plaatsvindt. Wij denken dat we hier een flinke stap in kunnen gaan zetten, door onderwijs in de buurt aan te gaan bieden, waarbij men niet meer afhankelijk is van leerlingenvervoer.”

Justine Jones (GroenLinks): “Informatievoorziening rond centraal aanmeldsysteem kan beter”

GroenLinks is blij met de plannen van het gemeentebestuur. Justine Jones: “We zijn erg blij dat er volgend jaar meer geïnvesteerd gaat worden in brugfunctionarissen. Ook de vroegschoolse educatie zijn mooie initiatieven. Wel zijn er verbeterpunten. Zo kan er meer aandacht worden besteed aan het proces van schoolkeuze. De informatievoorziening rond het centraal aanmeldsysteem kan beter. We vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt aan gelijke kansen. Belangrijk is het ook om aandacht te hebben voor laaggeletterdheid. Die doelgroep moet meegenomen worden. Dat geldt ook voor het verbeteren van schoolgebouwen: de verduurzaming kan verbeterd worden.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Lerarentekort is een groot probleem, kunnen we iets met basisbanen?”

Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt zich af of basisbanen ook ingezet kunnen worden in het onderwijs: “Onderwijs is een essentieel onderdeel van het leven en vrije toegang is een groot goed. De gemeente zet daar fors op in, en dat is fijn. Wel is de uitval van leerlingen een zorg. Achterstanden die door de coronacrisis zijn opgelopen, zijn verschrikkelijk, en gelukkig is hier veel aandacht voor. Wel maken wij ons zorgen over de tekorten aan leraren. Kunnen we ook iets doen met onbenut arbeidspotentieel of mensen die een basisbaan krijgen?”

“Buiten de box denken”

Dat kan op een vraag rekenen van De Haan van het CDA: “De basisbaan. Hoe bedoelt u dat precies?” Menger: “Wij denken aan een basisbaan in de vorm van een onderwijsassistent, waarbij dit door de gemeente gefaciliteerd wordt.” De Haan: “Maar hoe ziet dit er uit? Het Rijk moet toch eigenlijk zorgen voor een structurele financiering om genoeg mensen voor de klas te krijgen?” Menger: “Het Rijk stelt minder middelen beschikbaar. Ondertussen krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden. Wij denken dat dit een win-winsituatie is, waarbij we buiten-de-box denken.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “Het Rijk doet de grootste investering in het onderwijs ooit. Het lijkt me belangrijk dat onderwijsassistenten voldoen aan de eisen en een opleiding gevolgd hebben.”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Het extra geldt door het Rijk is incidenteel en niet structureel”

Bloemhoff is het niet met Lo-A-Njoe eens: “Het klopt dat er extra geld naar het onderwijs gaat, maar ik had dit graag structureel gezien. Doordat het niet structureel is, raken mensen aan het einde van dit schooljaar hun baan kwijt, terwijl je deze mensen graag had willen behouden. Over het voorstel van de Stadspartij: ik denk dat mensen met een basisbaan heel goed hand- en spandiensten kunnen vervullen. Maar het moet geen conciërgefunctie worden. Ze kunnen taken uitvoeren in het onderwijs, maar niet meer dan dat.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Kunnen we een overzicht van knelpunten krijgen?”

Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “In Groningen doen we meer dan wat de wet voorschrijft. Wel zou het handig zijn als we ook een overzicht gaan krijgen van de knelpunten. We doen heel veel, maar waar zitten nu de precieze problemen? Wat we daarnaast missen in deze begroting is het klaarstomen van gebouwen voor de toekomst. Hoe gaan we de verduurzaming vorm geven? Dat ontbreekt nu.”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Mooi om de complimenten te horen, dat doet me wel wat”

Wethouder Bloemhoff is blij met de reacties uit de raad: “Ik heb uw bijdragen met veel plezier beluisterd. Het is mooi om de complimenten te horen, en het doet me eerlijk gezegd ook wel wat. We knokken voor goed onderwijs. De problemen die aan de kaak worden gesteld, die herkennen wij ook. Het lerarentekort is een groot landelijk probleem. Om de segregatie in het onderwijs aan te pakken zetten we in op een verlengde schooldag en de brugfunctionaris. Ook de voorschoolse educatie is belangrijk. Dit gaan we opnemen in de wijkvernieuwing. Op dit moment loopt er al een pilot in de Indische Buurt en Selwerd, en dit willen we uit gaan breiden.”

Op de vraag of de aanpak van het verduurzamen van schoolgebouwen ook versneld kan worden, moet de wethouder het antwoord schuldig blijven. Hier wil ze in het begin van het volgende jaar op terugkomen.