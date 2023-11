College wil af van reclame voor vlees, alcohol, gokken en fossiele brandstof op gemeentelijk straatmeubilair

Foto: ingezonden

Als het aan het college van B&W in Groningen ligt, zijn reclames voor vlees, alcohol, gokken en fossiele brandstof vanaf halverwege volgend jaar niet meer te zien op de ruim achthonderd wisselframes, 2-signsborden en plakzuilen op gemeentelijk straatmeubilair.

Dat liet het gemeentebestuur woensdag weten in een brief aan de gemeenteraad. Eenzelfde verbod moet gaan gelden voor de lichtmastreclame in de gemeente, die halverwege volgend jaar opnieuw moet worden aanbesteed. Het verbod gaat niet gelden voor uitstallingen, gevelreclame, en reclame-objecten van privé partijen in de openbare ruimte.

Verbod op alcohol- en gokreclames ‘verdedigbaar’

Hoewel voor reclame voor alcohol en gokken al landelijke regels zijn rond openbare reclame (ongerichte reclame voor gokken is bijvoorbeeld helemaal verboden) ziet het college het als noodzakelijk om de uitingen op gemeentelijke objecten verder aan banden te leggen: “Van alcohol en gokken is bekend dat die verslaving in de hand kunnen werken en een negatief effect hebben op de gezondheid van mensen”, schrijft het college over het verbod. “Wij achten daarom verdedigbaar dat een verbod op alcohol- en gokreclames kan worden gerechtvaardigd door de bescherming van de gezondheid.”

‘Producten en diensten raken die klimaatverandering veroorzaken’

Als het gaat om een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen op openbare reclame-uitingen die de gemeente uitbesteedt, wil het college niet alleen af van reclame van alleen olie- en gasbedrijven. Ook reclames voor bijvoorbeeld vliegvakanties en pakketreizen waarvan een vliegticket onderdeel is, vliegtickets, grijze stroomcontracten, gascontracten, cruisereizen en auto’s, motors, brommers en scooters met een fossiele of hybride brandstofmotor worden uitgebannen.

Voor het ‘vleesverbod’ in reclames is de definitie makkelijker: vlees, gehakt en vleesproducten. “Van vleesproducten en producten afkomstig uit de fossiele industrie is bewezen dat het kopen van deze producten bijdraagt aan klimaatverandering en dat dit op haar beurt een

negatieve impact heeft op de gezondheid.”

Gemiste inkomsten: onbekend

Het gemeentebestuur laat weten dat de financiële gevolgen van het opnemen van een verbod op genoemde producten onzeker zijn. Maar volgens het gemeentebestuur hoeft een dergelijk verbod geen negatieve uitwerking te hebben op de inkomsten: “De aanscherping kan ook

ruimte geven voor alternatieven. Er worden geen aanbieders geweigerd, maar bepaalde producten. Zo adverteert in Groningen een grote fastfoodketen al met vegan producten. Daarnaast is niet zeker of aanbieders sowieso minder over hebben voor de aanbesteding. Bij de inschrijvingen op onze aanbesteding hebben we een beter beeld van de eventuele financiële impact.”