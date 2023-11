Circulair naaiatelier NAIS gaat van start met modeshow

Bij GoudGoed aan het Damsterdiep vindt op donderdag 23 november de officiële lancering plaats van NAIS. Dat gebeurt via een modeshow.

NAIS is een Gronings naaiatelier dat tweedehands stoffen gebruikt om unieke handgemaakte producten te maken zoals shoppers, etuis, kussens en bucket hats. De producten worden gemaakt door mensen die minder uitzicht hebben op regulier werk. Hierdoor krijgen zij de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

De modeshow van NAIS is een samenwerking met kringloop GoudGoed Damsterdiep. Initiatiefnemer Mirjam Schepel: “Met NAIS laten we zien dat er een duurzaam en stijlvol alternatief bestaat voor de vervuilende mode-industrie. Zo proberen we een positieve bijdrage te leveren aan een circulaire economie door het maken van unieke, kwalitatief goede producten van tweedehands stoffen. Daarmee creëren we ook kansen op de arbeidsmarkt voor wie dat kan gebruiken.”

Wethouder Eelco Eikenaar is ook aanwezig bij de lancering van NAIS: “Dit soort initiatieven juich ik van harte toe, sociaal, duurzaam en circulair. Waarbij NAIS de kans biedt op een leuke werkervaringsplek voor inwoners. Ook zijn vrijwilligers welkom!”

De modeshow wordt gelopen door medewerkers van NAIS en GoudGoed. Beide organisaties werken nauw samen; textiel dat wordt ingeleverd in de containers maar niet meer geschikt is voor de kringloop, wordt door NAIS geselecteerd en hergebruikt. Zo draagt NAIS bij aan het verkleinen van de afvalberg. De modeshow is vrij toegankelijk en begint om 16:30 uur, bij GoudGoed aan het Damsterdiep 269.

