ChristenUnie vraagt hulp bij stemmen op vrijwilliger van het jaar

Foto: ChristenUnie Groningen: Barmhartige Samaritaan 2021

Op 7 december 2023 is het de dag van de vrijwilliger. Zoals ieder jaar roept de ChristenUnie in Groningen op, om te gaan stemmen.

“Als ChristenUnie geloven we in de kracht van de samenleving,” aldus de organisatie. “Samen kunnen we het verschil maken door oog voor elkaar te hebben. Er zijn ontzettend veel mensen, organisaties en initiatieven in onze gemeente die hier dagelijks invulling aan geven. Deze mensen willen we graag bedanken. Dit doen we al vanaf 2015 door middel van het uitreiken van de Barmhartige Samaritaan, een vrijwilligersprijs voor mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor hun medemens.”

Ook dit jaar gaat de ChristenUnie de prijs uitreiken. Wie een persoon, initiatief of een organisatie kent die het verdient om in het zonnetje gezet te worden, kan een berichtje mailen naar christenuniegroningen@gmail.com. Nomineren kan tot 1 december.