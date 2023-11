CDA komt met manifest: “Noordelijke provincies zijn te lang in de steek gelaten door Den Haag”

Ook Henri Bontenbal ondertekende het manifest. Foto: ingezonden

Groningen, Fryslân en Drenthe zijn te lang in de steek gelaten door Den Haag. Het CDA komt met een manifest, bestaande uit vijf punten, waar het zich de komende vier jaar elke dag voor in wil gaan zetten om het te realiseren.

De presentatie van het manifest vond zaterdagavond plaats in Tolbert. In het bijzijn van lijsttrekker Henri Bontenbal zetten de zes noordelijke kandidaat-Kamerleden van het CDA hun handtekening. Eén van de vijf punten gaat over het vastleggen van de herstel- en versterkingsoperatie in Groningen en in delen van Drenthe. Het CDA wil dat deze operatie koste wat kost wordt uitgevoerd. Gedupeerden moeten voor schade onder de 60.000 euro niet meer aan te hoeven tonen dat deze het gevolg van de gaswinning.

Bus en trein

Daarnaast pleit de partij voor het behoud van streekziekenhuizen in Noord-Nederland. Ook moet de regionale bereikbaarheid op peil blijven. Het CDA investeert daarom 500 miljoen euro, zodat buslijnen en treinverbindingen behouden kunnen blijven. De Lelylijn en de Nedersaksenlijn worden door de partij als cruciaal gezien, en daarom moet de aanleg snel beginnen. Voorts wil de partij met een landelijk gemeenschapsfonds komen, zodat essentiële voorzieningen, zoals dorpshuizen, bibliotheken en voetbalverenigingen, opengehouden kunnen worden.

Wolf

Het laatste punt op het manifest is de wolf. Dit dier heeft zijn weg naar het Noorden gevonden. Het CDA wil dat de wolf kan worden beheerd en verjaagd. Om dit te kunnen doen moet de beschermde status naar beneden.