Campagnemaand voor de vrijwilliger is begonnen

De komende vier weken staat Groningen in het teken van de vrijwilliger. Een blijk van waardering, want iedere vrijwilliger verdient het om in het zonnetje gezet te worden. De campagne wordt afgesloten met de Nationale Dag van de Vrijwilliger op 7 december.

‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze maatschappij’, stelt wethouder Inge Jongman. ‘We hebben met elkaar goud in handen. We moeten onze vrijwilligers op handen dragen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we vrijwillige inzet stimuleren, waarderen en waar mogelijk ondersteunen.’ De campagne is dan ook bedoeld om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, maar ook om nieuwe vrijwilligers te werven. Er is namelijk een groot tekort aan vrijwilligers. De verwachting is dat het probleem groter wordt omdat de vraag naar vrijwillige inzet groter wordt.

Een belangrijke oorzaak is de dubbele vergrijzing. Er komen meer ouderen bij en ouderen worden steeds ouder en wonen langer zelfstandig. Verder zijn daar de tekorten op de arbeidsmarkt en de groeiende wachtlijsten in de zorg. Ook zoeken vrijwilligers, anders dan in het verleden, naar kortdurende planbare activiteiten zonder langdurige binding aan een organisatie. Wethouder Inge Jongman: “We willen meer mensen overhalen om hun steentje bij te dragen, want samen maken we Groningen. Een gemeente waar we omkijken naar elkaar, en waar vrijwillige inzet hoog in aanzien staat.”

De campagne is een initiatief van de provincie Groningen en de gemeente Groningen, in samenwerking met oa Humanitas, Link050, Stichting Present en Groninger Dorpen. Voor meer informatie: kijk op de website van Vrijwilligers Groningen.