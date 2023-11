Campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes: “We moeten samen gaan werken aan een cultuuromslag”

Het Academiegebouw kleurde zaterdagavond oranje. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

In de stad werden zaterdagavond verschillende gebouwen oranje verlicht. Dit gebeurde in het kader van de campagne Orange the World. Met deze wereldwijde campagne wordt aandacht gevraagd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Een probleem dat in Groningen erg groot is.

“Er gebeurt deze periode heel veel in Groningen”, vertelt raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. Menger zet zich in de raad erg in voor dit onderwerp. “De gemeente voert tot en met 10 december campagne, waarbij op diverse manieren aandacht wordt besteed aan dit probleem. En dat is heel goed dat dit onderwerp onder de aandacht wordt gebracht. Maar als je het mij vraagt zou het een doorlopende campagne moeten zijn. Een campagne waar geen einde aan komt en waar een voortdurende aandacht voor dit onderwerp is.”

Cijfers

De cijfers liegen er niet om. Wereldwijd heeft één op de drie vrouwen te maken met fysiek, psychisch en/of seksueel geweld. In onze gemeente zijn er naar schatting meer dan 20.000 vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. Eén op de tien vrouwelijke studenten krijgt tijdens haar studietijd te maken met verkrachting. En tachtig procent van al het seksueel geweld gebeurt door een bekende van het slachtoffer.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Er ligt een taboe op dit onderwerp”

“We hebben het over een onderwerp dat aan de orde van de dag is. Als je van je huis naar de binnenstad fietst, dan kom je door allerlei straten. In veel woningen, die je tijdens je fietstocht passeert, kan dit spelen. Het is vaak dichterbij, en komt vaker voor dan je denkt. Het is belangrijk dat mensen, die hier mee te maken hebben, erkenning voelen en daardoor de mogelijkheid zien om er over te gaan praten. Er ligt een taboe op dit onderwerp. Het is hartverscheurend. Het is een verbijsterend onderdeel van onze samenleving, dat dit überhaupt kan.”

“Er is een cultuuromslag nodig”

Situaties die ook kunnen leiden tot de dood. Ook wel bekend als femicide, vrouwenmoord. “Kijk bijvoorbeeld naar wat er dit weekend in Rijswijk is gebeurd. In een woning werd een 45-jarige vrouw dood aangetroffen. Zij werd neergeschoten. In de buurt van de woning werd in een park een zwaargewonde man gevonden. De politie vermoedt dat er sprake is van een incident in de relationele sfeer. Drie kindertjes blijven achter, de moeder is omgebracht, de vader zwaargewond. Ik heb daar geen woorden voor. Zulke situaties kunnen we niet accepteren. Er is een cultuuromslag nodig.”

“Een arm om iemand heen slaan kan al een goed begin zijn”

Maar hoe bereik je zo’n cultuuromslag? “Alles begint met het herkennen van zulke situaties. Als je als vrouw hier mee te maken hebt, dan kan het heel lastig zijn om daar over te praten. Je hebt het over situaties die in je huis plaatsvinden. De plaats die het meest veilig moet zijn. Je stapt niet direct naar de politie. Diegene belt ook niet een hulplijn. Je bent bang dat het ontdekt wordt, dat het nog verder escaleert. Of als je kinderen hebt, dat je denkt, wat gaat er dan met mijn kindertjes gebeuren? Waar komen zij terecht? Dat kan je ervan weerhouden om actie te ondernemen. Daarom ligt er een belangrijke taak bij familieleden, vrienden en vriendinnen. Als je iets vermoedt, maak het kenbaar. Dat hoeft niet groots. Een arm om iemand heen slaan. Of dat je aangeeft dat je het ziet, dat kan van levensbelang zijn. Dat is wat ik bedoel met een cultuuromslag. Dat er een opening ontstaat naar een oplossing, naar een betere toekomst.”

“Dit gebeurt overal, onder alle bevolkingsgroepen”

Menger: “Daarom zeg ik ook dat zo’n campagneweek heel goed is. Maar eigenlijk zou dit doorlopend moeten zijn, dat hier constant aandacht voor is. En dat het daardoor ook prominent in je hoofd aanwezig is. Dat het niet wegzakt of verdwijnt. En we moeten ons ook realiseren dat dit overal kan gebeuren, ongeacht achtergrond, opleiding, afkomst of financiële positie.”

“Misschien moet je mensen wel op een hele ruwe manier wekken”

Een manier vinden om zulke situaties te herkennen is moeilijk: “We hebben daar in de raad ook over nagedacht. Samen met de onlangs gestopte Els van der Weele (PvdA) hebben we nagedacht om een belangrijke rol neer te leggen bij eerstelijns contacten. Bijvoorbeeld een kapper. Of een schoonheidsspecialiste of nagelstyliste. Maar ook scholen en werkgevers hebben een taak om dit gedrag bij vrouwen te herkennen. En dat ze ook weten hoe ze daar op kunnen acteren. En daarnaast dus die algemene bewustwording. Misschien moet je mensen wel op een hele ruwe manier wekken. Zoals bij de week tegen kindermishandeling. Dat er dan confronterende borden op straat staan. Misschien is dat wel de manier.”

Wandeling door Noorderplantsoen

In Groningen vinden de komende periode tal van acties plaats. Zo werden zondag bijvoorbeeld rozen uitgedeeld door Zonta op de Werkmanbrug. Ook ging men in gesprek met het publiek over het onderwerp. Menger: “De afsluiting van de campagne bestaat uit een wandeling door het Noorderplantsoen. Dit vindt plaats op zaterdag 9 december van 19.00 tot 20.00 uur. Met de wandeling willen we laten zien dat je niet alleen bent in het donker. Mensen wordt gevraagd om een lampje mee te nemen. Het zou toch geweldig zijn dat we een groot lint aan wandelaars in het Noorderplantsoen kunnen krijgen? Samen kunnen we deze wereld beter en mooier maken.”