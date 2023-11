Brocantemarkt met veiling in Coendersborg voor het goede doel

Foto: CC-BY-SA 3.0 door Wutsje

In de Coendersborg in Helpman vindt zondag een brocantemarkt plaats. Ook worden er objecten geveild waarbij de opbrengsten naar het goede doel zullen gaan.

“Om 13.00 uur gaan de deuren open”, laat de organisatie weten. “De hele middag is er een brocantemarkt met antiek, vintage en curiosa. Aanwezig is ook Erik Boerma van de Antiekhoeve Uithuizen. Bij hem aan tafel kun je, net als in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch, objecten laten taxeren. Dus als je een mooi kunstwerk op zolder hebt liggen, dan kun je dit vanmiddag, tegen een kleine vergoeding, laten taxeren. Tussen 16.00 en 17.00 worden de meest bijzondere spullen geveild door veilingmeester Peter Yspeert.”

De opbrengst gaat naar het festival NoorderZINN. Dit wordt in september gehouden op de ZINN locatie De Dilgt in Haren. Ouderen genieten hier samen met familie en mantelzorgers van een mooie dag waarbij er allerlei activiteiten worden aangeboden. Met de opbrengst wordt deze dag mogelijk gemaakt. De markt duurt tot 18.00 uur.