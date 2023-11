Brandweer heeft nachtelijk keukenbrandje snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Camphuysenstraat heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 04.40 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Er bleek brand te woeden in de keuken”, vertelt Wind. “De bewoner was vergeten dat er een pan op het vuur stond. Brandweerlieden hebben deze situatie snel onder controle gebracht, de schade is beperkt gebleven.”

Wel kwam er een ambulance naar de locatie omdat de bewoner rook had binnen gekregen. Vanwege de brand was de straat enige tijd afgesloten.