Bouw hellingbanen Gerrit Krolbrug maandag van start

Rijkswaterstaat is begonnen met de aanleg van de eerste funderingspalen voor de nieuwe hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug. Aanstaande maandag wordt een begin gemaakt met de aanleg van de hellingbanen.

Sinds de aanvaring van de brug 2,5 jaar geleden, konden alleen wandelaars en mensen met de fiets aan de hand gebruik maken van de twee fiets-loopbruggen. Mensen met bakfietsen, kinderwagens en rolstoelen konden er niet overheen.

Tijdens de bouw van de hellingbanen kunnen gebruikers alleen van de oostelijke brug gebruikmaken. Vanwege de verwachte drukte, raadt Rijkswaterstaat aan om alternatieve routes te gebruiken, zoals de Noordzeebrug en de Oostersluis.

Als alles volgens planning gaat, liggen de hellingbanen er vóór de laatste week van de Kerstvakantie. Ryan Lievaart van Rijkswaterstaat: “Dan moeten ook nog de belijningen worden aangebracht. Het regent de laatste tijd ook veel, dus het is afwachten of dat goed uitkomt. We houden daarom januari 2024 aan om de brug open te stellen.”