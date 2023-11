Groningse boswachter in Den Haag voor oproep aan nieuwe regering

Boswachter uit heel het land wensen e natuur beterschap (foto: Bart Zwiers)

200 boswachters hebben zich vandaag verzameld voor het gebouw van de Tweede Kamer. Zij overhandigen een manifest aan het nieuw te vormen kabinet, waarin ze oproepen om beter voor de natuur te zorgen. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten is er ook bij.

“Beterschap aan de natuur! Beterschap aan de natuur!”, klinkt het door de telefoon. Boswachter Bart Zwiers staat midden in de menigte als hij zijn verhaal doet aan de redactie van OOG TV. Samen met zo’n 200 boswachters is hij naar Den Haag afgereisd om de noodklok te luiden: “De tijd van beloften is voorbij. We moeten nu voor de natuur zorgen. Het is tijd voor actie! Daarom staan wij hier vandaag in Den Haag. ”

Twee dagen na de Tweede Kamerverkiezingen doen boswachters uit alle uithoeken van het land een oproep aan de politiek. “De regering belooft van alles. Er zijn wetten en regels opgesteld omtrent het beschermen van de natuur, er zijn tal van goede voornemens. De Nederlandse natuur staat op omvallen, maar er komt niks tot uitvoering. We moeten nu beter voor de natuur gaan zorgen.”

Groningse natuur achteruit

Zwiers werkt al zo’n vijftig jaar als boswachter. Hij vertelt dat ook zijn werkomgeving, de Groningse natuur, te lijden heeft. “Heidegebied Vijftig Bunder bij Midlaren was tien jaar geleden een bloeiende, paarse heide. Daar is helemaal niks meer van over. Het ecosysteem is helemaal versnipperd, wat ook slecht is voor de vlinders, vogels, mieren die er leven”, vertelt Zwiers.

De gevolgen daarvan zijn ook voor de mens voelbaar.”Een ecosysteem bestaat uit verschillende onderdelen. En wij mensen maken daar ook deel van uit. Wij hebben een goed werkend ecosysteem nodig voor bijvoorbeeld schone lucht, eten en drinkwater. Als onderdelen eruit vallen, stort het hele kaartenhuis in elkaar”, legt hij uit. “De laatste dertig jaar heb ik gezien dat het aantal insecten met zo’n 76 procent is afgenomen. Dan denk je ‘boeie’, maar dat is wel degelijk belangrijk. We hebben insecten keihard nodig voor onze voedselvoorziening. Zij bestuiven ons eten”, vertelt Zwiers.

Beterschapskaartjes

De boswachters zijn niet de enige die zich zorgen maken. Zwiers vertelt dat hij samen met collega’s een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan onder de Nederlandse bevolking. “86 procent van de Nederlanders wil dat de overheid beter voor de natuur gaat zorgen.” Om die zorgen in beeld te brengen, heeft natuurmonumenten de bevolking opgeroepen om een beterschapskaartje te schrijven aan de politiek met daarin de oproep om de natuur beter te beschermen.” Tot nu toe schreven meer dan 50.000 mensen een online beterschapskaartje.

De beterschapswensen zullen worden aangeboden aan de nieuwe politieke leiders. Dit zal naar verwachting ergens in de eerste maanden van 2024 plaatsvinden, afhankelijk van de snelheid waarmee er een coalitie wordt gevormd. Vandaag overhandigen de boswachters in ieder geval alvast een manifest met hun eigen oproep.

“Ik moet weer door”, zegt Zwiers vluchtig. “Er komen allemaal politici naar buiten. Ze willen met ons in gesprek.”