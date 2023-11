Borrelend water in Haren aangezien voor gaslekkage

Foto: Sander Graafhuis - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zaterdagmiddag in actie komen aan de Meerweg in Haren vanwege een vermeende gaslekkage. Buurtbewoners zagen borrelend water en vermoedden een gaslek.

“Eerder in de middag heeft het in Haren fors geregend”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Regenwater zoekt altijd de laagste plek op. Het is een oude rioolput ingelopen. Doordat er in deze put ook lucht aanwezig was, zijn er luchtbellen ontstaan. De lucht kwam vanuit de put omhoog. Je moet je voorstellen dat het ook een bepaalde geur heeft, dus de bewoners hebben daarop alarm geslagen. Wij hebben controles uitgevoerd, maar van een gaslekkage bleek geen sprake te zijn.”

De afgelopen dagen is er veel regen gevallen. De komende dagen worden er nog meer buien verwacht. “Zulke situaties kunnen dan gebeuren. Als je zoiets aantreft, bel gewoon altijd het alarmnummer. We rijden liever een keer te vaak, dan dat we niet geïnformeerd worden. Op afstand is gewoon niet te zien waar je mee te maken hebt.”