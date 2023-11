Bomenpartij op Grote Markt krijgt steeds meer vorm

Foto: Johannes Rienks

Eind deze maand moeten ze er staan: 18 Gleditsia’s en 10 Honingbomen. Met nog anderhalve week te gaan krijgt de bomenpartij op de Grote Markt steeds meer vorm.

De twaalf meter hoge en inmiddels 35 jaar oude bomen moeten voor verkoeling en kleur gaan zorgen. Onder alle te planten bomen is een ingenieus bewateringssysteem aangelegd. In grote bassins van op anderhalve meter diepte gelegen kratten wordt (onder andere ook vanaf het Stadhuis) het regenwater opgevangen. In droge tijden worden de bomen door dit water voorzien van vocht.

Langs de noordzijde van de Grote Markt plant de gemeente begin volgend jaar nog vijf grote plataanbomen. Op het Waagplein komt nog een lindeboom te staan. De aloude ster, ooit vastgelegd in de bestrating midden op het plein, komt terug in de vorm van een grote natuurstenen zitbank onder de bomen. Onder de bomen komt in plaats van klinkers halfverharding.

De gehele verbouwing van de Grote Markt moet volgend jaar mei klaar zijn.