Bladkunstenaar weer actief in Oosterparkwijk: smileys sieren Gorechtkade

Foto: Wouter Holsappel

Voor het vierde jaar op rij duiken in de parken in de Oosterparkwijk weer de inmiddels bekende bladsmileys op.

Aan de Gorechtkade bij het Wielewaalplein sieren weer drie grote lachende gezichten het aangeharkte gras.

De bladkunstenaar is inmiddels zo’n vier jaar bezig met zijn werk in de Oosterparkwijk. DvhN sprak in 2020 met de maker van de smileys, die de aandacht niet eigenlijk niet wil opzoeken.

Het lachende gezichtje werd in 1963 bedacht door Harvey Ball voor een verzekeringsbedrijf. Hij kreeg toen 45 dollar voor zijn ontwerp.