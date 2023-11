Bioloog Rick Middelbos over zijn reddingsactie in het Noorderplantsoen

Foto: Rick Middelbos

Rick Middelbos fantaseert nu al over de stronk die is overgebleven van de omgewaaide wilg in het Noorderplantsoen. ‘Ik zie helemaal voor me dat over een paar jaar mensen lekker op die oude stronk zitten, onder de nieuwe treurwilg.’

De wortels van de omgewaaide wilg blijven op hun plaats liggen dankzij bioloog Rick Middelbos. Hij zag toevallig dat de takken van de boom werden opgeruimd. Waar ieder mens zou denken, opgeruimd staat netjes, kwam Rick Middelbos in actie om ervoor te zorgen dat de wortel blijft liggen. In zijn Instagram story zegt hij: het was een paar uur werk, stress en gedoe, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen.

Hoe kan het zo zijn, dat uitgerekend jij net op dat moment daar aanwezig was?

‘Ik woon gewoon in de stad. De meeste keren dat dit gebeurt, fiets ik niet langs en dan zie ik alleen het opgeruimde en dat vind ik dan heel triest. Dit keer fietste ik langs terwijl het kwaad net aan het geschieden was. Ze waren eigenlijk al verder dan ik had gewild.’

Hoe ging dat in zijn werk? Ze waren aan het opruimen en jij komt aanlopen en zegt tegen het personeel: laat die stam liggen?

‘Ik fietste daar langs en dacht, dat kan echt niet. Toevallig zou ik op dat moment met RTV Noord iets opnemen in het veld. Toen heb ik dat omgegooid. Ik zei, kom maar hierheen. Toen ben ik naar de werkmensen toegelopen met de vraag: gaan jullie alles weghalen of blijft de stam liggen? Want dat zou heel mooi zijn. Toen zeiden ze, ja helaas gaat alles weg. Het zou allemaal versnipperd worden voor de bio brandstof. De hele herinnering aan zo’n boom is dan weg. Dat de boom daar nu ligt, doorbreekt het patroon van een net aangeharkt park.’

Rick Middelbos was te gast tijdens Paul’s Weekend Wekker: