Bijna een derde RUG-studenten in Stad is international

Van alle RUG-studenten die in Groningen wonen komt een derde uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Per duizend inwoners van de gemeente Groningen zijn er 63 Nederlandse studenten die aan de Rijksuniversiteit Groningen studeren. Het aantal internationale studenten wat in de gemeente woont is 31 per duizend inwoners.

Op de Groninger HBO-instelling zijn de verhoudingen meer richting Nederlandse studenten. Per duizend inwoners kent Groningen 44 Nederlandse HBO-studenten en slechts 9 HBO-studenten uit het buitenland.

Groningen loopt daarmee in de pas met andere Nederlandse studentensteden. Alleen Maastricht is een duidelijke uitzondering. Hier wonen meer internationale studenten dan Nederlandse studenten aan een universiteit.