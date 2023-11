Foto via Google Maps - Streetview

De bietencampagne gaat twee weken langer duren. Dat heeft te maken met de voornamelijk natte weersomstandigheden.

De bieten in de grond blijven nog even groeien. Dat levert ongeveer zes ton bieten per hectare extra op. Daarom is er extra tijd nodig om de bieten naar de suikerfabrieken, waaronder in Hoogkerk, te brengen.

De bietencampagne is volgens de nieuwe planning naar verwachting eind januari afgelopen.