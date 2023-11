Bewoners Nieuwe Sint Jansstraat vergroenen zaterdag hun straat in ’12 straten groen’

Foto via KRO-NCRV

Een groep bewoners van de Nieuwe Sint Jansstraat doet mee aan ’12 straten groen’, een televisieprogramma wat sinds begin september wekelijks te zien is op NPO1. Komende zaterdagavond is te zien hoe bewoners, onder leiding van Anita Witzier en Tim Hogenbosch, hun straat met elkaar vergroenen.

In het programma gaan de bewoners, met hulp van tuinexperts Anne Wieggers en Martin Stuger, het groen in hun straat ontwerpen en aanleggen. De bewoners willen in hun straat de ‘saaie tegels’ graag verruilen voor meer groen, met Buurthuis Sint Jan als centrale plek. “De studenten lijken alleen wat minder geïnteresseerd in groene geveltuintjes”, schrijven de makers in een voorproefje op de uitzending, die eerder dit jaar werd opgenomen.

Naast de Nieuwe Sint Jansstraat doen twaalf andere straten in Nederland mee aan het programma. De makers willen met het programma de verstening in Nederland onder de aandacht brengen. Na afloop van de aflevering geven kijkers de straat een cijfer op inzet, samenwerking en de uitwerking van het ontwerp. Wie na de uitzending van zaterdagavond (19.00 uur op NPO1) een beoordeling wil geven over de ‘nieuwe’ Nieuwe Sint Jansstraat, kan dat doen via deze link.