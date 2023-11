Bestuurder verliest keien op Helperweg, voorbijganger weet erger te voorkomen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een bestuurder die zaterdag keien vervoerde is een deel van de lading verloren op de Helperweg. Een voorbijganger wist erger te voorkomen. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij de politie kwam in de nacht van zaterdag op zondag een melding binnen dat er twee grote keien op het wegdek lagen, nabij de Helperzoomtunnel. Agenten gingen daarop snel naar de locatie omdat het een gevaarlijke situatie zou betreffen. Eenmaal ter plaatse bleek een voorbijganger de gevaarlijke situatie opgelost te hebben. “Iemand heeft de keien verplaatst naar de zijkant, zodat het wegverkeer er niet tegen aan kan rijden”, schrijft de politie.

Politie en Rijkswaterstaat adviseren bij het aantreffen van bijvoorbeeld stenen op de weg om altijd 112 te bellen. Rijkswaterstaat: “Een gevaarlijke situatie kan een spookrijder zijn, een loslopend dier of een voorwerp op het wegdek. Kom je zo’n situatie tegen, bel dan op een veilige manier 112. Bevind je je op de snelweg, geef dan altijd het hectometerpaalnummer door, zodat we precies weten waar we moeten zijn.”