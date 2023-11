Foto: Patrick Wind 112Groningen

In woonwijk De Held in Groningen is maandagavond een bestelbus in een voortuin belandt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112Groningen.

De witte bestelbus eindigde op het gras van de voortuin. Bij het voorval raakte niemand gewond. Wel is er schade ontstaan.

Het is niet bekend hoe dat heeft kunnen gebeuren. Berger Poort uit Hoogkerk gaat het voertuig bergen.