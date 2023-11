“Belangstelling voor pepernoten, amandelletters en speculaas is dit jaar groter”

Bakker Henk Post uit Ten Boer maakt ambachtelijke spuitletters. Foto: bakkerij Henk Post

De chocoladeletters, amandelletters, speculaas en pepernoten zijn niet aan te slepen bij bakkerij Henk Post in Ten Boer. Volgens de bakker is de belangstelling dit jaar ook groter dan eerdere jaren.

Hoi Henk! Kun je spreken van een bijzondere Sinterklaasperiode …

“Volgende week zaterdag arriveert Sinterklaas bij ons in Ten Boer, en als ambachtelijke bakker bereiden we ons daar uiteraard op voor. Normaal begint deze voorbereidingstijd na de herfstvakantie. Dat is vaak het moment dat mensen bij ons in de winkel gaan vragen naar pepernoten en speculaas. Maar die periode, de vraag naar, begon dit jaar veel eerder. Wij zijn twee weken voor de herfstvakantie al begonnen.”

Hoe verklaar je dat?

“Daar waren wij ook nieuwsgierig naar. En als je dan met de mensen in gesprek gaat, dan merk je dat heel veel mensen zin hebben in de Sinterklaasperiode. Er wordt aangegeven dat er in de journaals op televisie zoveel ellende is. De oorlog in Oekraïne, de oorlog in het Midden-Oosten, alle problemen die er spelen in eigen land. Ik denk dat het Sinterklaasfeest echt aangegrepen wordt om daar even niet mee bezig te zijn. En bij dat ontvluchten horen de lekkernijen.”

Dat zou ook verklaren waarom de kijkcijfers voor het Sinterklaasjournaal de afgelopen dagen zo hoog waren …

“Dat zou zo maar kunnen inderdaad. Mensen zoeken blijdschap, en zoeken een manier om de narigheid te ontvluchten.”

Voor jou betekent het flink wat extra werk …

“Ik zal je eerlijk vertellen dat deze periode prachtig is. Het maken van pepernoten en amandelletters, dat doe je alleen tijdens deze periode. En dat willen we ook zo goed mogelijk doen. Afgelopen dagen zijn we bijvoorbeeld druk geweest met het maken van chocoladeletters. Dat zijn werkzaamheden waar je tijd voor moet maken. In de ruimte moet het 30 graden zijn. Je moet de omstandigheden goed conditioneren. In deze chocoladeletters, zogeheten spuitletters, voegen we slagroom toe. En als ik het resultaat dan zie, dan ben ik heel trots.”

Toch zijn het werkzaamheden die bovenop het reguliere werk komen …

“Dat klopt. Het maken van ambachtelijke broden, broodjes en gebakjes gaat ook door. En dat is niet altijd even makkelijk. In onze sector is er een flink tekort aan bakkers. Soms moet je daarom ook keuzes maken. Kun je doorgaan met het aanbieden van alle producten? De crompouce bijvoorbeeld, die binnenkort een andere naam krijgt. Daarvan zien we dat die goed blijft verkopen. Maar kunnen we alles aan blijven bieden? Dat is soms lastig.”

Je bent trots op het resultaat. Hoe wordt er in de winkel gereageerd?

“We zien dat de vraag is toegenomen. Sowieso zien we dat het aantal klanten stijgt. En daar zijn we natuurlijk blij mee. Want deze mensen kiezen voor een ambachtelijk product in plaats van een industrieel vervaardigt brood. En de reacties in onze winkel zijn heel leuk. De glimlach of de mooie woorden wanneer ze chocoladeletters, speculaas of ander Sinterklaas-snoepgoed zien. Daar doen we het voor.”

Is dit nu ook de mooiste periode?

“Ja, ik denk het wel. Sinterklaas, Kerstmis en Pasen zijn hele creatieve en mooie perioden voor een bakker. Je maakt producten die je alleen tijdens zo’n feest maakt. Het is even wat anders dan op andere dagen. In onze bakkerij kijken we altijd uit naar het moment dat er weer feeststollen, oliebollen of pepernoten gemaakt mogen worden. Dat is voor ons echt een feestje.”

Tot slot. Je klinkt zelfverzekerd, maar volgende week arriveert Sinterklaas in Ten Boer …

“Dat gaat natuurlijk spannend worden. We weten dat Sinterklaas ook altijd bij ons langs komt. En je wilt natuurlijk dat de Goedheiligman ook enthousiast wordt. Wij weten, van eerdere jaren, dat de chocoladeletter S, van melk, erg in trek is bij Sinterklaas. Die zal dan klaar liggen, en dan hopen we maar op een glimlach, of een opgestoken duim. Een compliment van Sinterklaas is toch één van de hoogst haalbare dingen die je kunt bereiken.”