Beker: GVAV laat zich verrassen door Peize, Be Quick 1887 door

Foto: Robbin Hofstra: Be Quick 1887 - Winsum 2

GVAV Rapiditas werd woensdagavond uitgeschakeld in de noordelijke districtsbeker. Be Quick 1887 is wel een ronde verder.

Eersteklasser GVAV liet zich in noord Drenthe verrassen door derdeklasser Peize. Het werd 1-0. Ivar Cats scoorde voor de thee voor Peize. Na de pauze drong GVAV aan, maar de kansen werden niet benut. Patrick Venema miste zelfs een strafschop namens de Groningers.

Vierde divisionist Be Quick 1887 liet zich niet verrassen. Het tweede elftal van Winsum werd op de Esserberg met 6-2 verslagen. Het duurde wel even voordat Be Quick op stoom kwam. Winsum kwam zelfs op voorsprong. Maar vlak voor de pauze troffen Sven van der Velde en Sil Kramer voor Be Quick het doel. Na rust scoorden Mark Versteegen, Kramer, Patrick Helbig en Robbin van Kooten.

Dinsdag plaatsten Oranje Nassau, GRC Groningen, Gorecht en Helpman (zaterdag) zich al voor de derde knock-outronde.

Bekerwedstrijden dinsdag