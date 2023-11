Rechter doet in januari uitspraak over behoud kinderhartcentrum Groningen

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Het was vandaag een spannende dag in de rechtbank in Utrecht. Daar loopt de zaak van de umc’s van Leiden, Utrecht en Amsterdam die proberen het besluit van minister Kuipers terug te draaien om operaties bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren in de academische ziekenhuizen van Rotterdam en Groningen.

De drie ziekenhuizen zijn het niet eens met het besluit van minister Kuipers en betwisten de procedure die de basis vormt voor de keuze om de kinderhartcentra te laten bestaan in Rotterdam en Groningen. Volgens de ziekenhuizen waren de criteria voor het besluit niet duidelijk.

Minister Kuipers besloot om het kinderhartcentrum in Groningen open te houden omdat het een belangrijk onderdeel is van de zorg in het noorden van het land. De advocaat van de minister vertelde nogmaals dat het belang van dit centrum hoger weegt dan de centra die allemaal in de Randstad zitten.

Uitspraak 11 januari

De drie umc’s kwamen eind oktober met een plan om de samenwerking op te zoeken met elkaar. Zo hoeft het plan van Kuipers niet in werking te treden volgens de ziekenhuizen. Daarnaast vraagt de rechtbank zich af of er voldoende capaciteit aan werknemers in Groningen zal zijn. Het UMCG zegt dat dit gaat lukken.

De rechter doet op 11 januari uitspraak.