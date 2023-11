Bedrijfsleven komt bijeen tijdens Promotiedagen

Het noordelijke bedrijfsleven ontmoet elkaar deze dinsdag en woensdag op de Promotiedagen in Martiniplaza.

Promotiedagen, waar ondernemers samenkomen, nieuwe verbindingen maken, ideeën opdoen en laten zien wat ze te bieden hebben, bestaat al 36 jaar. Het gaat om het complete noordelijke MKB: Groot en klein, en van Startups tot gevestigde orde.

De beursvloer in Martiniplaza telt meer dan 20 ondernemerspleinen. Deze pleinen zijn clusters van bedrijven uit een branche, thema, regio of businessclub. Als deelnemer aan een plein leg je makkelijk contact met de doelgroep die voor jou belangrijk is. Ook zijn er zo’n 75 sessies, over een groot aantal onderwerpen.

De Promotiedagen in Martiniplaza zijn nog tot woensdagavond 21.30 uur te bezoeken. Meer informatie is te vinden op de website www.promotiedagen.nl.