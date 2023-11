‘Bed, bad en brood’-voorziening Stad gaat ook dienen als crisisopvang voor coa

De LVV-locatie aan de Helsinkistraat in Groningen (in de volksmond bekend als de ‘bed-bad-brood’ opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers) gaat vanaf nu ook asielzoekers opvangen die het COA niet kan huisvesten in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Dat maakte het gemeentebestuur woensdag bekend. Volgens het college is het besluit tot de opvang in het pand van Inlia (het voormalige Formule 1-hotel) genomen omdat de huidige noodopvang aan het Damsterdiep per 1 januari dicht gaat. Tegelijk heeft Inlia al maanden te maken met onderbezetting: van de ruim 260 beschikbare plekken zijn er slechts 110 bezet. “Hierdoor is het idee ontstaan om de bovenverdieping van deze locatie om te bouwen als COA-noodopvanglocatie waar de circa 100 asielzoekers van het Damsterdiep tijdelijk opgevangen kunnen worden”, aldus het college.

Ook het COA vindt de locatie geschikt, zolang ombouw de locatie aan de Sint-Petersburgweg naar een normaal azc nog niet klaar is. Dat is naar verwachting pas in de herfst van volgend jaar.

Het college maakte ook bekend dat de opvang van Oekraïners in de slaapboot aan het Eemskanaal wordt verlengd. “Ondanks de gedane inspanningen blijft de bezetting toenemen en komt het punt dat niet langer onderdak geboden kan worden aan alle ontheemden in den lande snel dichterbij”, aldus het college. “Om de inzet van crisisnoodopvanglocaties in het land te beperken heeft het college besloten om de GOO aan het Eemskanaal te verlengen, totdat een alternatieve locatie beschikbaar is, dan wel zolang dit noodzakelijk is gelet op de instroom.”