Beautysalon Herestraat mag weer open na reeks explosies

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Beautysalon Moï Beauty aan de Herestraat mag haar deuren weer openen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De rechter heeft besloten dat er geen onderbouwing is om de beautysalon dicht te houden.

Op 12 juli vond rond half vier ’s ochtends een explosie plaats. Bij de explosie ontstond brand er was er veel rookontwikkeling. Nadat er in september weer twee explosies waren, besloot burgemeester Koen Schuiling dat de beautysalon drie maanden gesloten moest blijven. Dit omdat de buurt zich zorgen maakte over de veiligheid rondom het pand.

Niemand raakte bij beide gevallen gewond. Drie vrouwen uit Tilburg werden in eerste instantie opgepakt op verdenking van de uitvoering van de explosies in september. Zij werden vorige week vrijgelaten. Wel blijven ze verdachten in de zaak. Een 17-jarige jongen zit nog wel vast. De explosies worden in verband gebracht met het geweld dat plaatsvindt in Winschoten en Oude Pekela, waar twee bendes een conflict met elkaar uitvechten.

Bekijk hier een filmpje van de explosies in september:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door OOG Groningen (@oogtv)

Geen “buitengewone omstandigheden”

De uitbater spande een rechtszaak aan tegen het besluit van burgemeester Schuiling. De rechter begrijpt dit besluit, maar zegt dat er geen sprake meer is van “buitengewone omstandigheden”. De reden dat de beautysalon werd getroffen door de explosies heeft vermoedelijk te maken met een vrouw die voor de beautysalon werkte. Zij is de partner van Omar K., die wordt gelinkt aan het bendegeweld.