Beau Megan (19) uit Stad is ’s werelds mooiste tienermeisje

De 19-jarige Beau Megan Goos uit Stad is twee weken geleden in India uitgeroepen tot Miss Teen Universe. Zij werd gekozen uit vijftien deelneemsters uit verschillende landen.

Natuurlijk speelt het uiterlijk een grote rol bij deze verkiezing voor tienermeisjes. Maar volgens de organisatie moeten deelnemers meer in huis hebben. Zo moeten zij betrokkenheid tonen bij maatschappelijk verantwoorde projecten. Ook presentatie- en leiderskwaliteiten zijn belangrijk, aldus de organisatie achter Miss Teen Universe.

Beau Megan heeft ‘Skills for Wings’ opgericht, een platform waar ze jongeren wil bereiken om voor zichzelf op te komen. Ze is van plan lessen in lifestyle aan te bieden op scholen. Naast haar maatschappelijke werk wil ze zich uiteraard op een modellencarrière gaan richten.