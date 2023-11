Be Quick 1887 verdediger Marshelon Pourier opnieuw twee keer in actie voor Bonaire

Foto Andor Heij. Marshelon Pourier

Be Quick verdediger Marshelon Pourier is geselecteerd voor de komende twee wedstrijden van het nationaal elftal van Bonaire. Pourier speelde al twee interlands en scoorde daarin één keer.

Zaterdag speelt Bonaire uit tegen Anguilla en volgende week dinsdag ontvangt Bonaire Saint Martin, het Franse deel van Sint Maarten.

Het gaat om wedstrijden in de Nations League van de CONCACAF, de voetbalbond van Noord en Midden Amerika en de Cariben.

Saint Martin is na twee wedstrijden koploper met zes punten, Bonaire heeft er drie en Anguilla is puntloos.

“We zitten in de C-League en gaan de terugwedstrijden spelen”, aldus Pourier. “Als we deze poule winnen, promoveren we naar de B-League”. Mocht Bonaire de poule niet winnen dan heeft het land nog kans om te promoveren als beste nummer twee.