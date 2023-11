Be Quick 1887 van laatste plaats af na winst op MASV

Foto Andor Heij: Mark Versteegen (21) schiet Be Quick op 2-0 tegen MASV.

Be Quick 1887 heeft de laatste plaats in de vierde divisie D verlaten door zondag in eigen huis met 2-0 te winnen van middenmoter MASV. De Groningers speelden een groot deel van de tweede helft met tien man na rood voor Yoran Cats.

Be Quick begon erg sterk aan de wedstrijd. Al na een minuut stuitte Nagash Amatsaleh op de Arnhemse doelman Stefan de Wolf. In de derde minuut verstuurde Marshelon Pourier een fraaie voorzet die door Cats net over geschoten werd. Na een afgekeurd doelpunt van Robbin van Kooten was Amatsaleh nog een keer kansrijk.

Snelle voorsprong

In de negende minuut was het wel raak. Na hands bij MASV mocht Van Kooten vanaf elf meter aanleggen en die faalde niet: 1-0. In de 18e minuut verdubbelde Be Quick de score. Mark Versteegen zag zijn inzet na een hoekschop nog net gekeerd worden. De volgende corner werd door Pourier doorgekopt en Versteegen schoot binnen: 2-0.

MASV kwam er af en toe uit en kreeg kansen via Youri Roseboom en Fedor Venema die door doelman Stan Barkhuis van Be Quick gestopt werden.

Rood

Na de pauze moest Barkhuis opnieuw handelend optreden op een kopbal van Jack van Luijken. Maar verder leek er weinig aan de hand voor de Groningers totdat Cats zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg. Cats noemde de tweede gele kaart een ongelukkige glijpartij, omdat zijn voetbalschoen stuk was.

Be Quick moest terug, maar MASV wist zich met de man meer situatie eigenlijk geen raad. De Be Quick defensie roste of kopte bijna alles weg. De enige uitgespeelde kans werd door Roseboom op Barkhuis geschoten. Roseboom had nog twee kopkansen, maar die gingen naast. Ondanks deze mogelijkheden noemde MASV-trainer Dennis van Beukering de winst voor Be Quick terecht.

Vreugde

De vreugde was groot bij Be Quick, want voor het eerst sinds begin september werden er weer eens drie punten gepakt. “Dit was een opluchting”, aldus Be Quick-trainer Paul Matthijs. “We hebben goed gevoetbald en er hard voor geknokt. Zeker het begin was goed. We beginnen wel vaker goed aan een wedstrijd, maar nu beloonden we onszelf door twee keer te scoren”.

Voor de winterstop wachten de twee clubs die in de buurt van Be Quick staan, zaterdag de nieuwe rode lantaarndrager Pelikaan S uit. Een week later thuis op zondag Heino, dat dertiende is en een plek hoger staat dan Be Quick. “Dat is de kans op de aansluiting en het is psychologisch belangrijk. Het zou mooi zijn als we met een goed gevoel de winterstop in gaan”, zei Matthijs.