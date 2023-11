Be Quick 1887 pakt punt tegen koploper Excelsior ’31

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Excelsior'31

Be Quick 1887 pakte zaterdag verrassend en met wat fortuin een punt van koploper Excelsior ’31 uit Rijssen. Het werd 0-0. Be Quick blijft ondanks het punt laatste in de vierde divisie D met acht punten uit elf wedstrijden.

De eerste mogelijkheid was voor Be Quick via Sil Kramer, maar daarna waren de mogelijkheden voor de gasten uit Overijssel. Be Quick doelman Stein Barkhuis verkeerde echter in een goede vorm en pakte alles wat tussen de palen kwam. In de slotfase van de eerste helft wankelde Be Quick echt, maar bleef overeind. Zo miste Stef Kaptein twee hele goede kansen.

Direct na de rust moest Barkhuis opnieuw een paar keer al zijn talenten laten zien om zijn doel schoon te houden. Be Quick kwam na een klein uur beter in het spel. Dat werd bijna beloond. Op aangeven van Yoran Cats, knalde Kramer snoeihard op de kruising.

Hands

Be Quick leek er zelfs met de winst vandoor te gaan in de slotfase, maar het doelpunt van Kramer werd op advies van de grensrechter afgekeurd. “Dat was jammer”, aldus Kramer. “De scheidsrechter gaf hem eerst wel. Ik kreeg de bal half op de borst, half op de arm. Maar ik denk dat de grensrechter het wel goed heeft gezien”.

Kunst en vliegwerk

“Het was af en toe kunst en vliegwerk”, aldus Be Quick trainer Paul Matthijs. “Maar onze keeper was goed en we hebben laten zien dat we een beter team worden. We hebben hard gewerkt en kregen nog een grote kans met die bal op de kruising. Het was een uitstekende teamprestatie en ik ben uiteindelijk blij met het punt. Er is veel positiviteit in de groep, we ontwikkelen ons op alle fronten en dat gaat sneller als je punten gaat pakken.

Volgende week zaterdag speelt Be Quick in Oldenzaal tegen Quick’20.