Baudet ziet klap met bierfles in Stad als ‘politieke aanslag op standpunten’

Afbeelding uit video NOS

Een ‘politieke aanslag op de standpunten die ik en wij naar voren brengen’. Zo reageert Thierry Baudet, fractievoorzitter en lijsttrekker voor Forum voor Democratie, dinsdagmiddag op de klappen die hij maandagavond kreeg in een kroeg aan het Groningse Gedempte Zuiderdiep.

In een verklaring aan onder meer de NOS laat Baudet weten dat hij er relatief goed vanaf gekomen na de aanval in Café The Cabin: “In het ziekenhuis kwamen we erachter dat ik heel veel geluk heb gehad. Mijn meest kwetsbare delen zijn gemist, maar als het een halve centimeter lager was geweest was mijn oog er ernstiger aan toe geweest. Iets meer naar achter en ik had hersenletsel op kunnen lopen. Achterop mijn hoofd was ook net niet op het meest kwetsbare deel.”

Baudet liet weten berichten te hebben waaruit blijkt dat de aanval te maken heeft met een demonstratie van ‘Antifa’ in de buurt van de kroeg waar het campagne-evenement van Forum maandagavond plaatsvond. “We hebben gisteravond wel een campagne-evenement in Zwolle moeten stoppen, want ik was er fysiek niet goed genoeg aan toe. Ook qua veiligheid zijn we intensief met de diensten in gesprek geweest over nieuwe dreigingen. Maar ik voel me nu goed genoeg om door te gaan. Ik zie het als een politieke aanslag op de standpunten die wij naar voren brengen. Maar we moeten, in het licht van onze verkiezingsstrijd, door met de campagne.”

De lijsttrekker voor Forum voor Democratie liet ook weten voorlopig geen selfies meer te nemen met mensen, totdat duidelijk is of er iets schort aan de beveiliging rond zijn persoon. Baudet wil daarnaast in gesprek met de veiligheidsdiensten en laat onderzoek doen naar problemen rond zijn beveiliging.