Bakkerij Haafs uit Haren neemt locatie Beukeveld aan Overwinningsplein over

Bakkerij Haafs uit Haren neemt de locatie van bakkerij Beukeveld aan het Overwinningsplein over. De verwachting is dat de winkel komend voorjaar open zal gaan.

Bakkerij Beukeveld, met locaties aan de Parkweg en het Overwinningsplein, ging in oktober failliet. Begin deze maand werd duidelijk dat bakkerijketen Van der Kloet uit Franeker de twee winkels en de centrale bakkerij van Beukeveld, over gaat nemen, inclusief de zeventig medewerkers. Nu is echter duidelijk geworden dat dit voor de locatie aan het Overwinningsplein niet opgaat. De pandeigenaar, een investeringsmaatschappij uit Den Haag, heeft na het nieuws van het faillissement direct de huur opgezegd. Omdat men het belangrijk vindt dat er een gevarieerd aanbod aan winkels op het Overwinningsplein blijft, waaronder een bakker, is het in de markt gezet.

Haafs laat weten dat de ruimte de komende periode verbouwd gaat worden. In de winkel zal eigen personeel ingezet gaan worden, waarbij deze medewerkers de komende periode worden opgeleid. Haafs heeft naast twee winkels in Haren ook bakkerijen in Zuidlaren, Vries en Winsum (Gn).