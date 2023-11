Automobilist uit Stad botst tegen meerdere bomen bij Nietap

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 34-jarige vrouw uit de stad, die onder invloed was, is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de J.P. Santeeweg bij Nietap. Dat meldt de nieuwswebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur. De vrouw was met haar voertuig van de weg geraakt, was tegen meerdere bomen gebotst om uiteindelijk tot stilstand te komen. Omdat onbekend was of de vrouw bekneld was komen te zitten, en of er ook meerdere mensen in het voertuig zaten, rukten de hulpdiensten massaal uit. Politie en ambulancemedewerkers kregen daarbij hulp van de brandweer. Uiteindelijk bleek dat de vrouw de enige inzittende was, en dat ze ook niet bekneld was komen te zitten.

De vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Uit onderzoek is vast komen te staan dat de vrouw onder invloed was.