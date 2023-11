Automobilist rijdt door na aanrijding Helperpark, agenten weten bestuurder te achterhalen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Helperpark is een automobilist zaterdagavond tegen een verkeersbord gereden waarbij er forse schade ontstond. De bestuurder is daarna doorgereden. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij het ongeluk is een verkeersbord volledig uit de grond gereden. Door omstanders werd het alarmnummer gebeld, waarbij aangegeven werd dat de bestuurder was doorgereden. De agenten lieten het daar niet bij zitten: “Na enig speurwerk hebben wij de eigenaar van de auto kunnen achterhalen”, meldt de politie. “We zijn daarop naar het adres gegaan, waar we de auto en eigenaar aantroffen. We hebben bemiddeld in de afhandeling van de schade.”

Het voertuig is bij de aanrijding fors beschadigd geraakt. Het vehikel is door een bergingsbedrijf weggesleept.