Automobilist rijdt agent aan na stopteken

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Roden een automobilist aangehouden. De man had eerder in de nacht in de Groningse binnenstad een agent aangereden.

“De auto reed in het horecagebied”, schrijft de politie op sociale media. “Twee agenten op fietsen zagen dit gebeuren, en gaven vervolgens een stopteken. De automobilist stopte, maar gaf daarna vol gas. De politiemensen konden nog net op tijd aan de kant springen, maar één van hen werd wel geraakt. Naar omstandigheden gaat het met deze collega op dit moment goed.”

De automobilist, een 37-jarige man uit Spijkenisse, vluchtte de stad uit, maar kon later in Roden worden aangehouden. “Hij weigerde mee te werken aan een bloedproef, nadat collega’s het vermoeden hadden dat hij alcohol of drugs had gebruikt.” De persoon is overgebracht naar het cellencomplex. De politie doet verder onderzoek.