Auto ramt zich door hek aan Duinkerkenstraat: ‘Bestuurder krijgt auto-onderdelen terug als deze zich meldt’

Ingezonden foto

Een opvallende stunt van een bestuurder aan de Duinkerkenstraat. Een auto ramde zich zondagochtend vroeg na een forse uitglijder dwars door metalen hekwerk en houden rasteringspalen bij een veldje naast een bedrijfspand.

Joep Lommerts, eigenaar van meubelmakerij Tafelsmaak, vertelt over de opvallende actie van zondagochtend: “Zoals je ziet op de beelden maakt de auto die rond 06.05 uur door de straat reed ineens een flinke ruk naar links en belandt in het hekwerk. De auto probeerde weg te komen en dat lukte wonderwel, door tussen een reclamebord en een vlaggenmast door te rijden.”

Volgens Lommers zorgde de botsing voor een flinke schadepost. Een metalen hek en een deel van de omrastering van een schapenveld werd uit de grond gekegeld door de auto. De schapen bleven ongedeerd en zijn wonderwel ook gewoon in het veldje blijven staan, totdat de eigenaren de schade met eigen ogen zagen.

De glijpartij en botsing met het hekwerk zijn gemeld bij de politie, maar daar verwacht Lommers weinig van: “Daarom laten we de beelden nu zien en komen we met het verhaal. Er lagen na het ongeluk nog flink wat onderdelen van de auto in het veld. Die hebben we verzameld en de eigenaar mag deze bij ons komen ophalen. Zo niet, dan hopen we dat de beelden helpen om de dader te vinden. Ook zou het kunnen dat bijvoorbeeld een schadeherstelbedrijf een auto tegenkomt met opvallende schade aan de voorzijde.”