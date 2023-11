Auto beschadigd door brand in Haren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op de Lutsborgsweg in Haren heeft vrijdagavond brand gewoed in een personenauto. Niemand is gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 22.30 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. Bij aankomt bleek het om een voertuig te gaan dat geparkeerd stond op een oprit. De brand woedde bij de motorkap. De brandweerlieden zetten twee stralen hogedruk in om het vuur onder controle te krijgen. Desondanks kon men niet voorkomen dat de auto fors beschadigd raakte.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.