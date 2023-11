Arts-microbioloog Edwina Doting geeft voorlichting over antibiotica op Groningse basisscholen

Fotograaf: Jesler Detmar, leerkracht groep 7, It Aventoer, Langezwaag

Speciaal voor kinderen brengt arts-microbioloog Edwina Doting van het UMCG een bezoek aan verschillende scholen in Groningen. Tijdens deze voorlichting krijgen kinderen de kans om vragen te stellen over het werk dat ze doet en ze krijgen voorlichting over antibiotica.

Deze week is het de wereldwijde week tegen antibioticaresistentie. Bij dit fenomeen worden bacteriën en schimmels ongevoelig voor antibiotica. ‘In Nederland doen we het heel erg goed’, vertelt Edwina. ‘In Zuid-Europese landen hebben we een heel groot probleem.’ Het gevolg is dat je in deze landen een eenvoudige blaasontsteking niet meer kunt bestrijden met antibiotica, omdat de bacterie niet meer gevoelig is voor het medicijn.

Vervelende bijwerkingen

‘In deze tijd van het jaar zien we veel luchtweginfecties, zoals een longontsteking, waarbij je echt antibiotica nodig hebt’, zegt de arts-microbioloog op de vraag waar echt antibiotica voor nodig zijn. ‘In Nederland hebben we gelukkig niet meer tuberculose, maar wereldwijd komt dat nog steeds veel voor.’ Sommige infecties zijn moeilijk te behandelen, omdat patiënten maandenlang diverse antibioticakuren moeten gebruiken. Een vervelende bijwerking is dat de goede bacteriën in je darmen ook last krijgen van de antibiotica, waardoor je buikpijn kunt krijgen.

Iedere leerling krijgt na de voorlichting een ‘Suske en Wiske: Tante Biotica’, met striptekeningen waarin wordt beschreven hoe je antibioticaresistentie kunt voorkomen.

Edwina Doting was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: