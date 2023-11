Anonieme tip leidt agenten naar hennepkwekerij

Foto via Politie.nl

Agenten hebben vrijdag in een woning in de stad een hennepkwekerij aangetroffen. De vondst werd gedaan na een anonieme tip.

“Via Meld Misdaad Anoniem was een tip binnengekomen over een hennepkwekerij”, schrijft de politie. “Daarop zijn we naar een woning in één van de wijken gegaan. In deze flatwoning troffen wij de bewoner aan, met in één van de slaapkamers een hennepkwekerij. We hebben de bewoner aangehouden, en deze is overgebracht naar het politiebureau.”

De politie laat verder weten dat de kwekerij ontmanteld en vernietigd is. “Energiebedrijf Enexis gaat aangifte doen omdat de elektriciteit illegaal werd verkregen.” Ondertussen moedigt de politie aan om anonieme meldingen door te blijven geven. “Een hennepkwekerij in een woonwijk is gevaarlijk. Het kan leiden tot brand, wateroverlast of drugscriminaliteit.” Mensen die een tip door willen geven kunnen dit doen via 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.