Anja Janssen nieuwe Ombudsman voor gemeente Groningen

Anja Janssen is per 1 december de nieuwe Ombudsman voor de gemeente Groningen. Zij volgt Marijke Hermans op, die bijna tien jaar Ombudsman voor Groningen was.

De gemeentelijke Ombudsman onderzoekt klachten van inwoners over de dienstverlening van de gemeente. Het gaat niet alleen om klachten van de gemeente, maar ook van het Noordelijk Belastingkantoor, Stichting WIJ Groningen, GGD Groningen en Beschermd Wonen en Opvang.

Anja Janssen heeft in het verleden diverse functies bij verschillende organisaties in het publieke domein bekleed, waaronder gemeentes. Ze wil in haar werk nu de nadruk leggen op luisteren naar inwoners: “We zijn vanuit de instituties vaak gewend te praten en te zenden, maar waar het om gaat is luisteren (…) , zodat de ander kan vertellen. Pas dán kom je erachter wat er werkelijk speelt.”

De gemeenterad hecht sterk aan een goede herkenbaarheid en benaderbaarheid van de Ombudsman. “De gemeente heeft de ambitie dicht bij de inwoners te staan en te luisteren naar wat hen beweegt. Terwijl de afstand tussen inwoners en overheid zich, mede door de digitalisering, juist lijkt te verbreden.”