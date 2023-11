Amateurvoetbal: Punt voor Gorecht, pak slaag VVG, periode voor Helpman

Foto Andor Heij. Helpman - The Knickerbockers

In de tweede klasse J pakte Gorecht zaterdagmiddag een punt en gingen VV Groningen en FC Lewenborg onderuit. In 3C greep Helpman, ondanks een nederlaag tegen The Knickerbockers, de eerste periodetitel.

2J

De wedstrijd tussen Achilles 1894 en Gorecht eindigde in Assen in 4-4 en had een bijzonder scoreverloop. De ploeg uit Assen kwam op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Leon Regtop en Ferdi Hidding. Nog voor de pauze repareerde Gorecht de achterstand door drie keer te scoren. Rein Werumeus-Buning, Mark Haverkamp en Christof Otten troffen doel. Na de pauze maakte Regtop weer gelijk 3-3. Sam Niewold zette Gorecht weer op voorsprong, maar Daniel Zoer bezorgde Achilles 1894 alsnog een punt.

Gorecht is derde met een punt achterstand op. Noordscheschut en FC Wolvega. Volgende week is de laatste ronde voor de eerste periodetitel. Gorecht speelt dan thuis tegen Wolvega. Noordscheschut ontvangt nummer vier VEV’67, dat ook nog mee doet om die prijs.

VV Groningen ging thuis hard over de knie. Kollum won met 7-1. Davy Wilkens scoorde voor VVG, dat elfde is met zes punten uit zeven wedstrijden.

FC Lewenborg verloor in Leek met 3-0 van VEV ’67. Lewenborg is veertiende en laatste met drie punten uit zeven wedstrijden.

3C

Helpman pakte de eerste periodetitel in 3C ondanks een nederlaag tegen The Knickerbockers: 2-1. TKB begon wat beter aan de wedstrijd, maar toen Helpman zich liet gelden was het ook snel raak. Camiel Buursma scoorde.

Direct rust werd een speler van TKB neergeduwd in het strafschopgebied en Tobias Stel pakte het presentje uit: 1-1. De studenten waren na rust sterker. In de laatste minuut kreeg Helpman de bal niet weg na een vrije trap en Laurens Stellingwerf knalde TKB naar de winst. TKB rukte op naar de derde plaats met tien uit zeven, zes punten minder dan Helpman.

Helpman pakte de titel, omdat Groen Geel de enige concurrent versloeg. In en tegen Aduard won Groen Geel met 4-1. Jermo Verbeek scoorde twee keer en Koen Olde Monnikhof en Nick Kamst één keer. Groen Geel is zevende met negen uit zeven.

Na Groen Geel volgen HFC ’15 en Be Quick 1887 (zaterdag). Het onderlinge duel in Hoogkerk werd met 3-2 door HFC gewonnen. Robby van Sluis scoorde twee keer. Er werden nogal wat gele kaarten getrokken en beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man. HFC’15 vanwege rood en Be Quick kon na een blessure niet meer wisselen.

Lycurgus – Veendam 1894 werd 1-1. Frank van der Veen scoorde voor Lycurgus. Mamio – Loppersum werd afgelast. Lycurgus is tiende met zeven uit zes. Mamio laatste met vijf uit zes.