Amateurvoetbal: Nederlaag Gorecht, The Knickerbockers haalt uit tegen Mamio

Foto: Andor Heij

In de tweede klasse zaterdag verloor Gorecht en gingen FC Lewenborg en VV Groningen onderuit. In 3C won koploper Helpman van buurman Be Quick en haalde The Knickerbockers fors uit tegen Mamio.

In de tweede klasse J verloor Gorecht in Leek met 3-1 van VEV’67. Max Haverkamp opende nog wel de score voor Gorecht, maar daarna ging het mis. Gorecht zakte van de tweede naar de vierde plaats met 17 uit 9.

FC Lewenborg verloor thuis met 4-2 van Hoogeveen. Na een corner zette Tom Katgert Lewenborg op voorsprong. Nog voor de pauze maakte Hoogeveen gelijk en liep na rust uit naar 3-1 door twee doelpunten van Jamai Kriekjes. Daan Metus deed vanuit een vrije trap nog wat terug voor Lewenborg, maar het laatste woord was aan Hoogeveen. Lewenborg is twaalfde met 6 uit 9.

VV Groningen ging in Friesland met 5-0 onderuit tegen FC Surhuisterveen. VVG is dertiende en voorlaatste met 6 uit 9.

In de derde klasse C won koploper Helpman de Esserbergderby tegen Be Quick 1887. Het werd 4-1. Dat was ook de ruststand. Helpman heeft 22 punten uit 9 wedstrijden. Be Quick heeft er 8 uit 9 en staat twaalfde.

The Knickerbockers won uit bij Mamio met maar liefst 8-1. Dennis van Roeden scoorde vier keer. TKB is tweede met 16 uit 9. Mamio is veertiende en laatste met 5 uit 8.

Groen Geel rukte op naar de derde plek. In Hoogkerk werd HFC’15 met 4-1 verslagen. Groen Geel heeft 15 uit 9, HFC is tiende met 9 uit 9.

Lycurgus speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Zuidhorn. Dylan van der Spoel en Toz Eisen scoorden voor Lycurgus, dat zevende staat met 12 uit 9.