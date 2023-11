Alfa College dubbel in de prijzen tijdens ‘Dragons’ Den’-finale scholenchallenge

Foto via Nationaal Programma Groningen

Scholieren van technasium-, vmbo-, en mbo-scholen in Groningen vertrokken vrijdagochtend naar het provinciehuis in Stad. Daar probeerden ze een jury te overtuigen van hun idee en oplossing voor actuele vraagstukken rondom het thema voedsel. De wedstrijd leverde twee winnende teams op voor het Alfa-college. Ook een team van het Praedinius Gymnasium sleepte een prijs in de wacht.

De wedstrijd was de finaledag van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ van dit jaar. Deze begon al in september, toen scholieren in teams dertig uur aaneengesloten werkten aan een oplossing voor een voedselvraagstuk. De acht weken daarna gingen ze met hun klas aan de slag om dit verder uit te werken.

Na pitches voor de vakjury ging het team SpiGrow van het Alfa College in Groningen er met de hoofdprijs van tienduizend euro van door. Het idee van SpiGrow gaat over het verbouwen van gewassen op draaibare panelen die in spiraalvorm de lucht in gaan, zodat je ruimte kunt besparen.“Een combinatie van een buitengewoon vernieuwend idee met een glasheldere pitch en een mooi uitgewerkt prototype”, motiveert de jury.

Het was dubbel prijs voor het Alfa-college: ook de prijs voor het ‘Meest vernieuwende idee’ ging naar een team van de school. Zij kregen de prijs voor een plan voor een groot vat, waarin groenafval tot mestvloeistof en veevoer geperst kan worden. De prijs voor de ‘Beste pitch’ werd gewonnen door het team EcoVision van het Praedinius Gymnasium. Zij kwamen met een idee om afvalbakken bij hun school te pimpen en het groenafval te laten composteren tot onder andere biodiesel.

Deze geldprijs krijgen de teams niet zomaar op hun rekening, maar is bedoeld om hun idee door te ontwikkelen en uit te voeren. Hiervan kunnen ze materialen en cursussen aanschaffen of bijvoorbeeld een expert inhuren.