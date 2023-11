Al-Rahma groeit als kool, stichting op zoek naar geschikte moskee

De bezoekers van de Al-Rahma moskee aan de Oliemuldersweg hebben een probleem. De ruimte die ze hebben is veel te klein. De Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma trekt daarom aan de bel.



Veel mensen maken gebruik van de moskee die uit politiek onrustige landen als Syrië, Irak, Soedan en Somalië zijn gevlucht. Daarnaast weten steeds meer jongeren de moskee te vinden. In drie jaar tijd is het aantal leden gegroeid van 150 naar 600. Ook is het de enige moskee in Groningen waarin de dienst ook in het Nederlands wordt uitgesproken. Veel derde en vierde generatie moslims die in Nederland zijn verstaan namelijk geen Arabisch meer.

Voetbalveld

Men wil graag verhuizen. De financiering daarvoor is rond en er is ook al een paar keer een geschikt pand gevonden, maar het bestemmingsplan liet niet toe om er een moskee te vestigen. Daardoor moesten de suikerfeesten bijvoorbeeld op een voetbalveld gehouden worden, soms in de regen.

Al-Rahma is zich ervan bewust dat het aantal ruimtes dat geschikt is voor kerken of moskeeën beperkt is en dat de komst van een nieuwe moskee vaak gevoelig ligt. Al-Rahma is al jaren in overleg met de gemeente om te komen tot een passende oplossing.

Creatief

“Dat vraagt van ons en de gemeente om soms ook buiten de gebaande paden te denken over creatieve oplossingen”, aldus Salih Mahmoud, de voorzitter van Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma, die in 2018 is opgericht. “Een mooi voorbeeld daarvan is de Stadskerk aan de Friesestraatweg. Een voormalige bouwmarkt die door de kerk is omgebouwd tot de mooie stadskerk die het nu is. In deze fijne stad als de onze is het toch mooi als er ook ruimte wordt gemaakt voor een stadsmoskee, waar alle Stadjers terecht kunnen voor informatie over de islam en een kopje koffie?”

Verkiezingen

De verkiezingsuitslag waarbij de PVV de grootste partij is geworden was vrijdag ook in de moskee het gesprek van de dag. Mahmoud vindt dat de moslims hier lering uit moeten trekken. Ze moeten politiek bewuster worden en de volgende keer naar de stembus gaan. Mahmoud maakt zich geen zorgen over de uitslag, omdat hij alle vertrouwen heeft in de rechtsstaat.